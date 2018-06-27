Феллайни, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" все-таки удалось уговорить полузащитника Маруана Феллайни остаться в клубе.
Как известно, действующий контракт Феллайни с МЮ истекает уже в конце этого месяца. Ранее Маруан отклонил сразу три предложения "красных дьяволов" о продлении сотрудничества, хотя на этом упорно настаивал главный тренер Жозе Моуриньо.
Ожидалось, что после завершения Чемпионата Мира бельгиец приступит к поиску нового клуба, однако изданию The Guardian удалось выяснить, что Маруан все-таки свяжет свое будущее с "Юнайтед".
По информации источника, об этом 30-летний полузащитник уже рассказал некоторым партнерам по национальной команде. Бельгийское издание HLN добавляет, что новый контракт Феллайни будет рассчитан до 2020 года.
Как бы то ни было, решение Маруана станет известно в ближайшее воскресенье, 1 июля. Феллайни пообещал, что в этот день объявит о том, где продолжит карьеру.
27.06.2018 14:00
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опять будет спасать скумов от позора.
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Кееек
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кондуктор автобаса, главный
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какое же убогое дерево, всю игру портит(
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