Феллайни, вероятно, останется в "Манчестер Юнайтед"

Маруан Феллайни "Манчестер Юнайтед" все-таки удалось уговорить полузащитника Маруана Феллайни остаться в клубе.

Как известно, действующий контракт Феллайни с МЮ истекает уже в конце этого месяца. Ранее Маруан отклонил сразу три предложения "красных дьяволов" о продлении сотрудничества, хотя на этом упорно настаивал главный тренер Жозе Моуриньо.

Ожидалось, что после завершения Чемпионата Мира бельгиец приступит к поиску нового клуба, однако изданию The Guardian удалось выяснить, что Маруан все-таки свяжет свое будущее с "Юнайтед".

По информации источника, об этом 30-летний полузащитник уже рассказал некоторым партнерам по национальной команде. Бельгийское издание HLN добавляет, что новый контракт Феллайни будет рассчитан до 2020 года.

Как бы то ни было, решение Маруана станет известно в ближайшее воскресенье, 1 июля. Феллайни пообещал, что в этот день объявит о том, где продолжит карьеру.




Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор foxmcfc   

Дата 27.06.2018 14:00

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  1. largo-winch 27.06.2018 15:26 # largo-winch
    опять будет спасать скумов от позора.

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  2. mixmaster 27.06.2018 14:34 # mixmaster
    Кееек

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  3. mancunia-planet 27.06.2018 14:24 # mancunia-planet
    кондуктор автобаса, главный

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  4. man4ester17 27.06.2018 14:05 # man4ester17
    какое же убогое дерево, всю игру портит(

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