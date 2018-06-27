У "Сити" есть альтернативы Махрезу

У "Манчестер Сити" есть несколько запасных вариантов на случай, если договориться о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза не удастся.

Как известно, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола находится в поисках атакующего игрока с января, когда он был вынужден отказаться от приобретения Махреза и Алексиса Санчеса ввиду чрезмерной дороговизны этих игроков.



После окончания сезона чемпионы Премьер-Лиги вернулись за Риядом, но "лисы" лишь незначительно снизили цену за свою звезду относительно января — с 90 до 75 миллионов фунтов. Платить такие деньги "Сити" по-прежнему не готов.



По информации Manchester Evening News, "горожане" не собираются зацикливаться на Махрезе. Если игрок будет слишком дорог, клуб с "Этихад" откажется от его приобретения, как уже делал это прежде.



В сложившейся ситуации "Сити" может обратиться к списку альтернатив Махрезу, куда входят Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Эден Азар из "Челси", Набиль Фекир из "Лиона", Дрис Мертенс из "Наполи" и 19-летний Рафаэль Леао из "Спортинга".