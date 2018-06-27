"Вест Хэм" улучшил предложение по Фелипе Андерсону до 35 миллионов фунтов
"Вест Хэм" улучшил свое предложение о покупке вингера "Лацио" Фелипе Андерсона до 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) плюс ряд бонусов.
С момента прекращения сотрудничества с Дэвидом Мойесом по окончании минувшего сезона "молотобойцы" обзавелись новым рулевым, пригласив на тренерский мостик Мануэля Пеллегрини, а также совершили несколько приобретений, попутно обновив свой трансферный рекорд покупкой Иссы Диопа.
Очередной целью лондонского клуба стал Андерсон. "Вест Хэм" даже не смутило то обстоятельство, что изначально президент "Лацио" Клаудио Лотито оценил 25-летнего бразильца в 50 млн. евро (44 млн. фунтов).
В процессе переговоров с римлянами "молотобойцы" улучшили свое предложение по Фелипе до 35 млн. фунтов, которое, хоть и не дотягивает до ожиданий Лотито, но содержит ряд легкодостижимых бонусов, поэтому есть все шансы, что "Лацио" ответит согласием.
27.06.2018 12:00
Просмотров: 405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что они за него так уцепились?Да он хорош, но не настолько же.. Если после данного приобретения они начнут покупать аналогичных игроков, то куда ещё ни шло, кто то да выстрелит в сезоне! Но думается мне, что они только и рассчитывают на этот "трансфер")
(ответить)
Настрой у ВХ серьезный. Тем интереснее будет следующий сезон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий