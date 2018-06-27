Фабрегас считает, что Азар может стать величайшим игроком в истории "Челси"

Сеск Фабрегас и Эден Азар Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас советует своему одноклубнику Эдену Азару отвергнуть интерес со стороны мадридского "Реала" и стать легендой "синих".

Азар давно находится на радаре у "Реала", и этим летом Королевский клуб может, наконец, сделать свое предложение, воспользовавшись неуверенностью Эдена насчет нового контракта с "синими".

Однако Фабрегас, имеющий опыт выступлений в испанской Ла Лиге, советует 27-летнему бельгийцу отбросить мысли о смене клуба и сосредоточиться на завоевании легендарного статуса, играя за "Челси".

"У Азара есть все для того, чтобы стать лучшим игроком в мире, особенно если учесть, что Роналду и Месси не становятся моложе".

"Также он может стать легендой "Челси", если останется. Я всегда говорю ему, что он может быть настолько хорош, насколько сам захочет, потому что у него есть все необходимые качества. Он все еще в том возрасте, который позволяет ему быть лучшим в поколении игроков вроде Неймара и, возможно, Мбаппе".

"Насчет его таланта у меня нет никаких сомнений. Он силен, он быстр, он умеет идти в дриблинг. Но я считаю, Эден способен забивать еще больше голов, чем думает он сам. Я верю в него сильнее, чем он сам".

"У него есть все необходимые качества, и ему лишь не хватает Лиги Чемпионов. Если он выиграет ее с "Челси", то тогда соберет все награды на клубном уровне. Если он останется — а я уверен, что останется — тогда сможет стать самым лучшим или одним из лучших игроков, что когда-либо выступали или будут выступать за "Челси", - пишет Фабрегас в свой колонке в The Telegraph.



Метки Азар, Фабрегас, Челси

Автор admin   

Дата 27.06.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 27.06.2018 11:39 # meshuggah
    admin слышь ты кто 6ля? где меха?

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  2. vals1702 27.06.2018 11:21 # vals1702
    беги в Реал

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  3. electric 27.06.2018 11:10 # electric
    Это печально. Жаль даже пенсов немного. Нет и не было достойных кандидатов.

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  4. goonerkz 27.06.2018 11:07 # goonerkz
    На своей ошибке понял, что если бы остался в Арсенале - был бы легендой клуба. А так ему это теперь нигде не светит.

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  5. ben-arfa 27.06.2018 11:03 # ben-arfa
    Никто не спорит с тем, что Азар хороший игрок, который способен сделать разницу в отдельно взятом матче. Его самая главная беда - стабильность, а стабильность как раз и отличает топ-игроков от просто хороших. В этом плане даже Стерлинг отыграл сезон лучше, чем Азар.

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