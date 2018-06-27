"Рома" не планирует отпускать Маноласа и Пеллегрини в Премьер-Лигу

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что не ожидает продажи защитника Костаса Маноласа в "Челси" или полузащитника Лоренцо Пеллегрини в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, Манолас, чей контракт с римлянами предусматривает отступные в 32 миллиона фунтов, является целью для Маурицио Сарри, который вскоре должен сменить Антонио Конте на посту главного тренера "синих".



Пеллегрини в свою очередь называется как более доступная альтернатива Сергею Милинкович-Савичу из "Лацио" для "красных дьяволов", однако Мончи не ожидает ухода кого-либо из своих игроков.



"Я разговаривал с Костасом три или четыре раза. В будущем он может стать нашим спортивным директором, ему нравится эта работа".



"Он счастлив в команде, и я слышал лишь о том, что он остается здесь. Говорят, "Челси" может выплатить отступные за него, но я даже не знаю, есть ли у них тренер. Не понимаю этого. На мой взгляд, повода для беспокойства нет".



"Что касается Пеллегини, то неделю назад я встречался с его агентом Покеттой, и мы даже не затрагивали тему возможного ухода".



"Лоренцо и Костас на 100 процентов игроки "Ромы". Они важны для нашего будущего", — цитирует Мончи Daily Express.