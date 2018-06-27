Гари Кэхилл не держит обиды на Мертенса

Защитник "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл заявил, что не держит обиды на бельгийского нападающего Дриса Мертенса, который в свое время лишил его возможности сыграть на Евро-2012.

Шесть лет назад Кэхилл находился в самом расцвете сил и должен был стать ключевой фигурой английской сборной на первенстве в Европе, однако незадолго до старта турнира получил тяжелую травму в товарищеском матче на "Уэмбли" против бельгийцев.



Тогда Мертенс толкнул Кэхилла в голкипера Джо Харта, и Гари лишился зуба и получил перелом челюсти. В ближайший четверг защитник встретится со своим обидчиком на Чемпионате Мира в России, но мстить не собирается.



"Если честно, это славная история. Когда я уже забыл это и похоронил, ранее в этом году во время моего отдыха он подошел ко мне в ресторане. Я испытываю к нему огромное уважение за это. Это не обязательно было делать".



"Он не был знаком со мной, я не был знаком с ним, но он преодолел себя и извинился за все то, что случилось несколько лет назад".



"Мне нравится видеть добро в людях. Я не держу обиду на него, я был просто очень расстроен своим положением", — цитирует Кэхилла Sky Sports.