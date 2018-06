Светская хроника за среду

"Реал" открыт к продаже Марко Асенсио в "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" положил глаз на Диего Година. Аарон Рэмси может уйти в "Лацио". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" обдумывает продажу Марко Асенсио, поскольку нуждается в деньгах на нападающего ПСЖ Неймара. В услугах испанского полузащитника заинтересован "Ливерпуль". (Sport)



У "Ромы" нет предложений по голкиперу Алиссону, которым интересовались "Ливерпуль" и "Реал". (Goal)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за вингера Желсона Мартинша, который покидает "Спортинг" свободным агентом (Corriere Dello Sport)



"Манчестер Сити" может выкупить назад за 20 миллионов фунтов полузащитника "Хаддерсфилда" Аарона Муя, который также интересен "Эвертону", "Вест Хэму" и "Саутгемптону". (ESPN)



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус заинтересовал "Барселону". (AS)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поможет Марсело Бьелсе, одолжив новому тренеру "Лидса" ряд молодых игроков в аренду. (The Sun)



Защитник "Ромы" Костас Манолас не хочет, чтобы "Челси" выкупал его трансфер за 32 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



"Кристал Пэлас" надеется повторно арендовать полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Evening Standard)



Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел в очередной раз уйдет в аренду — на сей раз в "Фенербахче". (Tavkim)



"Наполи" надеется приютить защитника "Челси" Давида Луиса. (Il Matino)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет укрепить центр обороны своей команды с помощью 32-летнего Диего Година из "Атлетико". (AS)



Агент защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана провел встречу с руководством "Ювентуса". (Sky Sports)



"Лацио" видит в полузащитнике "Арсенала" Аароне Рэмси замену для Сергея Милинкович-Савича. (Corriere dello Sport)



Наставник "Арсенала" Унаи Эмери проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Лукасу Васкесу. (OK Diario)



"Эвертон" заинтересован в шведском вингере "РБ Лейпцига" Эмиле Форсберге. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" даже не контактировал с полузащитником Хавьером Пасторе, который решил уйти из ПСЖ в "Рому". (L'Equipe)



"Вест Хэм" заинтересовался плеймейкером "Шахтера" Бернардом после известия о тяжелой травме Мануэля Лансини. (Daily Star)



37-летний полузащитник Гарет Бэрри решил остаться в "Вест Бромвиче" еще на сезон. (Sky Sports)



Другое



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обеспечили себе бонус в 50 тыс. фунтов за выход в плей-офф Чемпионата Мира. Если родоначальники футбола выиграют турнир в России, бонус Саутгейта вырастет до 1.5 млн. (Daily Mail)



Если сборная Англии выиграет Чемпионат Мира, каждый из игроков получит бонус не более 220 тыс. фунтов. (Daily Star)



Дормундская "Боруссия" переманила из "Ливерпуля" скаута Себастиана Франка. (Bild)



Голкипер "Ромы" Алиссон признался, что его несколько дней мучила бессонница после пяти пропущенных голов от "Ливерпуля" в матче Лиги Чемпионов на "Энфилде". (Daily Mirror)



Диего Марадона был госпитализирован после победы сборной Аргентины над Нигерией на Чемпионате Мира. (The Sun)



Жена нападающего "Лестера" Джейми Варди рассказала, что в лагере сборной Англии на время Чемпионата Мира нет запрета на секс. (Daily Mirror)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позволил своим игрокам выпить "по паре бутылочек пива" после победы над Панамой. (Daily Mail)