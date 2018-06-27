Кейн выйдет с первых минут против сборной Бельгии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сохранит место в стартовом составе сборной Англии на заключительный матч группового этапа Чемпионата Мира против Бельгии.

Как известно, англичане и бельгийцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, причем ситуация в других квартетах такова, что попасть в 1/8 со второго места Группы G, возможно, будет даже лучше — путь к финалу в таком случае обещает быть более простым.



Учитывая все это, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес заранее пообещал, что побережет ключевых игроков и произведет до 10 изменений в стартовом составе относительно победы над Тунисом.



Большое количество изменений в составе ожидается и у сборной Англии, однако 24-летний Кейн, забивший пять голов в 154 матчах на турнире в России, должен вновь появиться с первых минут, утверждает The Guardian.



Дело не только в том, что Кейн ведет борьбу с Роналду и Ромелу Лукаку за "Золотую бутсу" Чемпионата Мира. Харри также является капитаном и лидером национальной команды, поэтому главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт просто не может усадить такого игрока на лавку.



Также с первых минут против бельгийцев должны выйти Гари Кэхилл, Данни Роу и Фабиан Дельф. Участие в матче Деле Алли зависит от состояния бедра.