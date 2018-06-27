Оспина: "Знаю, что "Арсенал" купил нового голкипера"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина заявил, что после возвращения с Чемпионата Мира решит, уходить ли в другой клуб.

Пока 29-летний Оспина выступает за сборную Колумбии на ЧМ-2018, "канониры" успели приобрести Бернда Лено у "Байера" за 22 миллиона фунтов.



Ожидается, что в новом сезоне Лено поведет борьбу с ветераном Петром Чехом за звание первого номера команды, тогда как Оспина будет продан. Некоторые издания уверены, что Давид уже достиг договоренности с "Фенербахче".



Однако на самом деле никакого решения пока нет. Оспина знает, что "Арсенал" купил Лено, но со своими планами на будущее определится только в следующем месяце.



"Сейчас я полностью сосредоточен на национальной команде. Я знаю, что "Арсенал" купил нового голкипера, но сейчас я думаю только о национальной команде. О том, что делать дальше, я подумаю после Чемпионата Мира", — сообщил Оспина VivaroNews Sport.