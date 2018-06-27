Киран Триппьер: подавай как Бекхэм

Главным диспетчером сборной Англии на Чемпионате Мира в России внезапно стал Киран Триппьер. В чем же секрет успеха защитника "Тоттенхэма", действующего на турнире в России в качестве вингбека и исполняющего все стандарты "трех львов"?

Против Панамы сборная Англии не только одержала свою самую крупную победу в истории Чемпионатов Мира, но и добилась лучшего с 2006 года старта на любом турнире. Это вообще редкий случай: англичане выигрывают два первых поединка и досрочно обеспечивают себе место в плей-офф.



Оптимизм вокруг англичан стал нарастать перед стартом мундиаля, хотя еще пару лет назад некоторых из ведущих игроков этой сборной сложно было представить в их нынешней роли. Харри Магуайр — основной центральный защитник, который ездил на Чемпионат Европы во Францию простым болельщиком. Джесси Лингард был на подхвате в родном "Манчестер Юнайтед", но в последний год трансформировался не только в значимого игрока своего клуба, но и в своеобразного символа "новой Англии". Его энергия сейчас во многом определяет атакующий стиль команды Гарета Саутгейта.



Особое значение для нее имеет и Киран Триппьер. Бывшего игрока "Бернли" давно знают как мастера точной подачи с фланга, но в системе Саутгейта Триппьер, похоже, выходит на новый для себя уровень. В матче с Тунисом он создал шесть из 14 моментов сборной Англии и выполнил ту самую подачу углового, приведшую к победному мячу Харри Кейна. С Панамой игрок "Тоттенхэма" снова был на первых ролях, как исполнитель "корнеров" — три из шести привели к взятию ворот соперника. Триппьер также поучаствовал в комбинации, завершившейся вторым голом Джона Стоунса.



Все эти подробности впечатляют — тем более что Гарет Саутгейт изначально пошел на риск, сделав ставку на Триппьера. Перейти к схему с тремя защитниками и двумя вингбеками менеджер и его помощник Стив Холланд решили прошлым летом. Вопрос с наличием игроков здесь не стоял: было очевидно, что именно при такой системе Англия может использовать свои сильнейшие качества. Тем не менее, был здесь и свой авантюризм, и в итоге это привело к тому, что привычной позиции лишился звездный Кайл Уолкер — именно он, а не его недавний сменщик по "Тоттенхэму" Триппьер, сместился ниже, став играть на позиции правого центрального защитника.



Уолкер по ходу турнира признался, что предпочел бы остаться на фланге, и наверняка Кайл, как более статусный футболист, не понимал, почему именно он должен идти на уступки. Футболист "Манчестер Сити", правда, мог вспомнить юниорский Чемпионат Европы 2009 — тогда в составе сборной U-19 Уолкер играл классического центрбека, в то время как позицию правого защитника занимал как раз таки Триппьер.



После Кайл добился большего успеха в клубном футболе, но Триппьер — как и тот же Лингард — выстрелил в очень подходящее время. После перехода в "Тоттенхэм" Киран два сезона сидел за спиной Уолкера, но уход партнера в "Сити" дал ему шанс обрести регулярную игровую практику. Триппьер провел солидный сезон, хотя Маурисио Почеттино все равно занимался ротацией, подписав ивуарийца Сержа Орье. Тем не менее, увиденного оказалось достаточно для тренерского штаба сборной. Было решено, что именно Триппьер должен был взять на себя роль вингбека. В Уолкере никто и никогда не сомневался: его опыт игры в центре позволил честно распределить роли. Несмотря на атлетические преимущества Кайла, Триппьер обладал тем самым мастерством подачи — и тут Саутгейт и Холланд также решили работать от сильных сторон своих игроков.



Киран — один из лучших в умении выполнить прострел из игровой ситуации, но сейчас он себя также проявляет великолепным мастером стандартов. Стив Холланд, ассистировавший в "Челси" Моуриньо и Конте, всегда был поклонником этого аспекта игры — отработанных заранее стандартных положений. На крупных турнирах большим сборным регулярно приходится сталкиваться с глубоко защищающимися соперниками, которые мешают создавать моменты с игры и неизбежно совершают много фолов. Стандарты могут быть отличным оружием — и пока этот план сборной Англии работает.



Работает он, конечно же, и благодаря отрепетированному движению игроков в штрафной, и благодаря техническим навыкам Триппьера. Это пока всего лишь две победы, но самые воодушевленные болельщики уже сравнивают защитника "Тоттенхэма" с Дэвидом Бекхэмом. Действительно, со времен бывшего капитана у англичан не было настолько же классного и стабильного исполнителя стандартов, а эффект на команду Триппьера пока даже больший — так результативно Англия во времена Бекхэма не выступала ни разу. У сборной его времен было очевидное превосходство в индивидуальном классе игроков, но нынешняя команда выглядит лучше управляемой. Гарет Саутгейт и его помощники действуют смело, но в то же время разумно и с учетом талантов конкретных исполнителей, а не общего "видения игры".



И пример одновременного использования бывших клубных конкурентов Триппьера и Уолкера — лучшая иллюстрация этого.



Иван Громиков специально для FAPL.ru