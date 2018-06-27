Микел объяснил, почему перешел в "Челси", а не в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал о подробностях своего перехода в лондонский клуб в 2006 году.

Когда Микел выступал за норвежский "Люн", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" устроили настоящую войну за подававшего большие надежды нигерийца.



"Юнайтед" даже успел представить Микела в качестве своего новичка в апреле 2005, однако в июне 2006 контракт с игроком был расторгнут. Таким образом, Джон Оби перешел из "Люна" сразу в "Челси", который заплатил "красным дьяволам" 12 миллионов фунтов в качестве компенсации.



В своей колонке в Players' Tribune Микел объяснил, почему его предпочтения в юности изменились, и он отверг "Юнайтед".



"С момента моего трансфера в "Челси" прошло уже более 10 лет, однако все спрашивают меня только об одном: почему ты перешел туда, ведь ты подписал контракт с "Юнайтед"?



"Я расскажу вам, что произошло. Люди с обеих сторон сражались за меня. Агенты, менеджеры, незнакомцы. Люди подсовывали мне документы. На одном конце телефона был сэр Алекс Фергюсон, который склонял меня к переходу в МЮ".



"На другом у меня был Роман Абрамович, который хотел видеть меня в Лондоне. Мы вели переговоры в обстановке секретности, и никто не знал, где я нахожусь. Это было действительно странно, к тому же я был ребенком, понимаете?"



"Через некоторое время кто-то из ФИФА позвонил мне. Они сказали: "Слушай, мы знаем, что ты молод, и два клуба сражаются за тебя. Решай сам, мы не можем решать за тебя".



"Я думал об этом очень долго. Это было самое важное решение в моей жизни".



"Челси" завлек меня тем, что вместе со мной они подписали трех других игроков из Нигерии. Они жили со мной в доме в Лондоне, составляя мне компанию".



"Эти парни... Их жизнь зависела от моего решения. Если бы я отправился в "Юнайтед", то "Челси" избавился бы от них. Отправься я в "Челси", они сделали бы карьеру".



"Не имеет значения, как долго продлилась их карьера в клубе. Важно то, что я дал им шанс. Я выбрал "Челси", и в тот день жизни четырех людей изменились", - заявил Микел.