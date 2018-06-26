Джек Грилиш решил покинуть "Астон Виллу"

Полузащитник Джек Грилиш планирует покинуть "Астон Виллу" в это трансферное окно.

Поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма" стало сокрушительным ударом по бирмингемскому клубу — как по спортивным амбициям "вилланов", так и по их финансам.



Теперь "Астон Вилла" вынуждена решать финансовые проблемы за счет расставания с игроками. Продажа Грилиша изначально виделась вероятной, а теперь Джек сам решил, что ему будет лучше уйти в другой клуб.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 22-летний англичанин надеется найти себе пристанище в Премьер-Лиге, где главным претендентом на него считается "Тоттенхэм".



Президент "шпор" Даниэль Леви пока не вступал в переговоры с "Астон Виллой" о покупке Грилиша, но это вполне осознанная позиция — зная о финансовых затруднениях "вилланов" и оттягивая возможное заключение сделки, босс "Тоттенхэма" ставит себя в более сильную позицию.



Заинтересованы в Грилише и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а вот "Ливерпуль", утверждает издание, в борьбу за Джека вступать не планирует.