Джек Грилиш решил покинуть "Астон Виллу"
Полузащитник Джек Грилиш планирует покинуть "Астон Виллу" в это трансферное окно.
Поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма" стало сокрушительным ударом по бирмингемскому клубу — как по спортивным амбициям "вилланов", так и по их финансам.
Теперь "Астон Вилла" вынуждена решать финансовые проблемы за счет расставания с игроками. Продажа Грилиша изначально виделась вероятной, а теперь Джек сам решил, что ему будет лучше уйти в другой клуб.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 22-летний англичанин надеется найти себе пристанище в Премьер-Лиге, где главным претендентом на него считается "Тоттенхэм".
Президент "шпор" Даниэль Леви пока не вступал в переговоры с "Астон Виллой" о покупке Грилиша, но это вполне осознанная позиция — зная о финансовых затруднениях "вилланов" и оттягивая возможное заключение сделки, босс "Тоттенхэма" ставит себя в более сильную позицию.
Заинтересованы в Грилише и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а вот "Ливерпуль", утверждает издание, в борьбу за Джека вступать не планирует.
26.06.2018 23:05
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