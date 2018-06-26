Нападающий Дивок Ориги получит второй шанс в "Ливерпуле" после решения Данни Ингса покинуть "Энфилд".

Несмотря на то, что главный тренер "красных" Юрген Клопп высоко ценит Ингса и даже был готов наградить того новым контрактом, Данни принял решение покинуть мерсисайдский клуб в поисках регулярной игровой практики, о чем стало известно сегодня.



Вакантное место в планах Клоппа может занять Ориги, который минувший сезон провел на правах аренды в "Вольфсбурге", где отметился лишь семью голами в 36 матчах.



В начале июня агент 23-летнего бельгийца заявил, что Ориги не уверен в своем будущем и ждет решения Клоппа. Как стало известно Liverpool Echo, теперь Юрген оставит Дивока и даст тому возможность проявить себя в предсезонных матчах.



Учитывая ситуацию на Чемпионате Мира в России, нападающие "красных" Садио Мане и Роберто Фирмино рискуют пропустить начало предсезонного периода, а это в свою очередь может подарить шанс Ориги, однако Дивоку придется выдержать конкуренцию с молодыми Домиником Соланке, Беном Вудберном и Харри Уилсоном.