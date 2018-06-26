Дивок Ориги получит второй шанс в "Ливерпуле"
Нападающий Дивок Ориги получит второй шанс в "Ливерпуле" после решения Данни Ингса покинуть "Энфилд".
Несмотря на то, что главный тренер "красных" Юрген Клопп высоко ценит Ингса и даже был готов наградить того новым контрактом, Данни принял решение покинуть мерсисайдский клуб в поисках регулярной игровой практики, о чем стало известно сегодня.
Вакантное место в планах Клоппа может занять Ориги, который минувший сезон провел на правах аренды в "Вольфсбурге", где отметился лишь семью голами в 36 матчах.
В начале июня агент 23-летнего бельгийца заявил, что Ориги не уверен в своем будущем и ждет решения Клоппа. Как стало известно Liverpool Echo, теперь Юрген оставит Дивока и даст тому возможность проявить себя в предсезонных матчах.
Учитывая ситуацию на Чемпионате Мира в России, нападающие "красных" Садио Мане и Роберто Фирмино рискуют пропустить начало предсезонного периода, а это в свою очередь может подарить шанс Ориги, однако Дивоку придется выдержать конкуренцию с молодыми Домиником Соланке, Беном Вудберном и Харри Уилсоном.
26.06.2018 22:00
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Куевый размен, конечно.
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