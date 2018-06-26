Роуз не советует детям становиться профессиональными футболистами

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роуз заявил, что не рекомендовал бы детям становиться профессиональными футболистами.

Сезон 2017/18 сложился очень непросто для Роуза — в первую очередь из-за проблем за пределами поля. У Данни даже диагностировали депрессию, вызванную травмой и трагедией в семье.



И хотя 27-летний Роуз заслужил право поехать на Чемпионат Мира в России, Данни сетует, что некоторые аспекты жизни профессионального футболиста слишком тяжелы.



Это лучшая работа в мире, поэтому не поймите меня неправильно. Но людям кажется, что в футболе не бывает никаких проблем, ты просто получаешь деньги в конце месяца и играешь каждый уикенд".



"На самом деле в футболе есть гораздо более глубокие вещи, чем можно увидеть по субботам, и я не считаю нужным утаивать это от людей".



"И хотя играть в футбол — это честь для меня, в этой игре мне пришлось столкнуться с некоторыми вещами, что я не буду рекламировать эту профессию и не буду советовать детям становиться футболистами".



"Потому что на каждодневной основе тебе приходится иметь дело с такими вещами, которые я не пожелаю никому".



"Что я имею ввиду? Я имею ввиду давление, политику, кучу всего. Когда мне было 15-16, агент сказал мне: "Ты можешь добиться всего в мире, но если ты не будешь силен духом, футбол проглотит тебя".



"На протяжении 10-11 лет я не понимал, что он имел ввиду. Я по-настоящему понял только в прошлом году. Он был на 100 процентов прав, когда сказал это многие годы назад", — цитирует Роуза Sky Sports.