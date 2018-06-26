"Саутгемптон" купил у "Селтика" Стюарта Армстронга

"Саутгемптон" приобрел атакующего полузащитника "Селтика" Стюарта Армстронга ориентировочно за 7 миллионов фунтов.

26-летний Армстронг был одним из главных созидателей в команде Брендана Роджерса, особенно успешно отыграв сезон 2016/17, когда он забил 17 голов и помог "Селтику" взять все три трофея на внутренней арене без единого поражения.



Всего Стюарт провел на "Селтик Парк" три с половиной года и за это время завоевал восемь трофеев. Теперь игрок сборной Шотландии попробует проявить себя в "Саутгемптоне", с которым он заключил четырехлетний контракт.



"Мы достаточно давно следили за успехами Стюарта, и я рад, что мы смогли пригласить его сюда, особенно потому, что нам пришлось столкнуться с конкуренцией в борьбе за него".



"Мы уже обладаем сильными игроками в составе, и важно, чтобы мы добавили к ним других качеств. Нам было важно пригласить игрока, который добавит команде и особенно нашей полузащите голевой мощи. Статистика Стюарта по голам и созданию моментов говорит, что мы совершили крайне интересное приобретение в эту зону", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз.



