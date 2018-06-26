Лофтус-Чик уверен, что Куртуа способен сдержать Кейна

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик считает, что его одноклубник и голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа способен сдержать капитана англичан Харри Кейна в предстоящем матче Чемпионата Мира.

В четверг в Калининграде Англия и Бельгия определят, кто из них выйдет в плей-офф ЧМ-2018 с первого места Группы G, а кто — со второго.



В двух первых матчах на турнире 24-летний Кейн забил пять голов и сейчас возглавляет бомбардирскую гонку, однако на сей раз Харри может уйти с поля "сухим", считает Лофтус-Чик.



"Тибо — голкипер топ-уровня, а вдобавок он такой длинный! Он видит тебя насквозь. Он понимает язык тела и может определить, куда ты будешь бить. Ты пытаешься развернуть корпус, чтобы затем закрутить мяч, но он видит это и получает преимущество во времени. Ему очень сложно забить. Нам будет очень тяжело поразить его ворота".



"Проблема со сборной Бельгии в том, что сперва необходимо преодолеть их линию обороны, прежде чем ты встретишься с Тибо. Ты можешь приложить огромные усилия, чтобы прорваться через их защитников, но затем на твоем пути все равно оказывается Тибо", — цитирует Лофтус-Чика Evening Standard.