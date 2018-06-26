Мартинес отметил прогресс игроков сборной Англии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что английские игроки значительно прибавили в тактическом отношении за последние годы.

В ближайший четверг сборные Бельгии и Англии сойдутся друг с другом в заключительном туре группового этапа Чемпионата Мира. Обе команды уже обеспечили участие в плей-офф и в очном матче разыграют первое место квартета.



Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, ранее поработавший в "Уигане" и "Эвертоне", впечатлен прогрессом англичан.



"Я думаю, что сборная Англии сильно эволюционировала".



"Когда я начина тренировать в Премьер-Лиге в 2009 году, там существовал настоящий контраст в стилях, но я думаю, что сейчас английские игроки значительно прибавили с тактической точки зрения".



"Сейчас игра сборной Англии четко структурирована. Вы видели, каких успехов добились команды U-17 и U-19, побеждая на Чемпионатах Мира в своих возрастных категориях".



"За последние шесть лет англичане прибавили, у них появился менталитет победителей. Местные игроки привыкли играть быстро и в высоком темпе, а главное, они стали лучше понимать тактическую составляющую футбола благодаря тому, как играют их команды в Премьер-Лиге", - передает слова Мартинеса Daily Mail.