Моуриньо хочет, чтобы Погба расстался с Райолой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил полузащитника Поля Погба прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой.

По ходу минувшего сезона Райола сделал сразу несколько громких заявлений в прессе, оскорбив главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу и намекнув, что его клиент покинет "Олд Траффорд" из-за конфликта с Моуриньо.



Жозе настолько задели циркулировавшие в прессе слухи о возможном уходе Погба, что португалец попросил игрока сменить агента. Как сообщает France Football, Моуриньо надоело отвечать на вопросы о будущем Поля, которые неизбежно возникают после реплик Райолы.