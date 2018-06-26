Моуриньо хочет, чтобы Погба расстался с Райолой

Погба и Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил полузащитника Поля Погба прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой.

По ходу минувшего сезона Райола сделал сразу несколько громких заявлений в прессе, оскорбив главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу и намекнув, что его клиент покинет "Олд Траффорд" из-за конфликта с Моуриньо.

Жозе настолько задели циркулировавшие в прессе слухи о возможном уходе Погба, что португалец попросил игрока сменить агента. Как сообщает France Football, Моуриньо надоело отвечать на вопросы о будущем Поля, которые неизбежно возникают после реплик Райолы.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Райола

Автор foxmcfc   

Дата 26.06.2018 18:00

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  1. farot 26.06.2018 18:18 # farot
    сейчас Райола обидится на Моура и оформит в МЮ парочку оверпрайсовых говнарей

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  2. frisby 26.06.2018 18:09 # frisby
    Правильно. Сколько можно сосать у райолы, давно пора найти нигеру бабу, может начнет забивать и перестанет шпилит дупло

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