Ольсен: "Эриксен готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала"

Кристиан Эриксен Бывший тренер сборной Дании Мортен Ольсен уверен в том, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эрисен без проблем смог бы выступать за грандов испанского футбола.

Присоединившись к "Тоттенхэму" летом 2013 года, за свои пять сезонов в Премьер-Лиге Эриксен заработал репутацию одного из лучших плеймейкеров Европы.

Последнее время насчет будущего Кристиана не утихают слухи. Мортен Ольсен, поработавший с Эриксеном на международном уровне, считает, что 26-летний полузащитник смог бы заиграть в любом клубе мира.

"Эриксен прошел отличную школу в "Аяксе". Однако оттуда выходило много талантливых игроков, которые не могли добиться успеха в других клубах".

"Он сделал хороший выбор, когда перешел в "Тоттенхэм". Это хороший клуб, который всегда играет в привлекательный футбол. Кристиан постоянно растет и развивается, потому что каждое воскресенье он играет против лучших игроков, игроков топ-уровня. Когда ты учишься на своих ошибках, ты растешь. Вдобавок он очень амбициозен".

"Он уже игрок топ-уровня, и он очень важен для сборной Дании. Думаю, он готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала", - передает слова Ольсена Goal.



Метки Барселона, Ольсен, Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор admin   

Дата 26.06.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 425

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 26.06.2018 17:51 # quavo
    ну такое себе..
    Реалу не нужен
    а под стиль игры путы не подходит.
    в чолси дорога

    (ответить)

  2. electric 26.06.2018 17:38 # electric
    Что-то часто начали опускать петухов. &#128019;

    (ответить)

  3. brown-ale 26.06.2018 17:29 # brown-ale
    Жаль, что он датчанин. Был бы условным бразильцем, стоил бы 100 миллионов.

    (ответить)

  4. ganinilyha 26.06.2018 17:26 # ganinilyha
    Ну ка алехсандер обоснуй

    (ответить)

  5. largo-winch 26.06.2018 17:12 # largo-winch
    заебись. это Реал и Барса созрели для Эриксена, а не наоборот.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: