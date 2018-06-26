Ольсен: "Эриксен готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала"

Бывший тренер сборной Дании Мортен Ольсен уверен в том, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эрисен без проблем смог бы выступать за грандов испанского футбола.

Присоединившись к "Тоттенхэму" летом 2013 года, за свои пять сезонов в Премьер-Лиге Эриксен заработал репутацию одного из лучших плеймейкеров Европы.



Последнее время насчет будущего Кристиана не утихают слухи. Мортен Ольсен, поработавший с Эриксеном на международном уровне, считает, что 26-летний полузащитник смог бы заиграть в любом клубе мира.



"Эриксен прошел отличную школу в "Аяксе". Однако оттуда выходило много талантливых игроков, которые не могли добиться успеха в других клубах".



"Он сделал хороший выбор, когда перешел в "Тоттенхэм". Это хороший клуб, который всегда играет в привлекательный футбол. Кристиан постоянно растет и развивается, потому что каждое воскресенье он играет против лучших игроков, игроков топ-уровня. Когда ты учишься на своих ошибках, ты растешь. Вдобавок он очень амбициозен".



"Он уже игрок топ-уровня, и он очень важен для сборной Дании. Думаю, он готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала", - передает слова Ольсена Goal.