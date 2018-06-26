Ольсен: "Эриксен готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала"
Бывший тренер сборной Дании Мортен Ольсен уверен в том, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эрисен без проблем смог бы выступать за грандов испанского футбола.
Присоединившись к "Тоттенхэму" летом 2013 года, за свои пять сезонов в Премьер-Лиге Эриксен заработал репутацию одного из лучших плеймейкеров Европы.
Последнее время насчет будущего Кристиана не утихают слухи. Мортен Ольсен, поработавший с Эриксеном на международном уровне, считает, что 26-летний полузащитник смог бы заиграть в любом клубе мира.
"Эриксен прошел отличную школу в "Аяксе". Однако оттуда выходило много талантливых игроков, которые не могли добиться успеха в других клубах".
"Он сделал хороший выбор, когда перешел в "Тоттенхэм". Это хороший клуб, который всегда играет в привлекательный футбол. Кристиан постоянно растет и развивается, потому что каждое воскресенье он играет против лучших игроков, игроков топ-уровня. Когда ты учишься на своих ошибках, ты растешь. Вдобавок он очень амбициозен".
"Он уже игрок топ-уровня, и он очень важен для сборной Дании. Думаю, он готов для команды вроде "Барселоны" или "Реала", - передает слова Ольсена Goal.
26.06.2018 17:00
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Последние комментарии:
ну такое себе..
Реалу не нужен
а под стиль игры путы не подходит.
в чолси дорога
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Что-то часто начали опускать петухов. 🐓
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Жаль, что он датчанин. Был бы условным бразильцем, стоил бы 100 миллионов.
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Ну ка алехсандер обоснуй
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заебись. это Реал и Барса созрели для Эриксена, а не наоборот.
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