"Челси" предложил 35 миллионов фунтов за Ругани

"Челси" надеется сделать центрального защитника "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани своим первым новичком при Маурицио Сарри.

Со дня на день лондонский клуб должен подтвердить назначение Сарри на должность главного тренера. Это произойдет сразу после того, как "синие" договорятся о компенсации за расторжение контракта Антонио Конте.



Как стало известно Evening Standard, первым новичком "Челси" в эпоху Сарри должен стать 23-летний Ругани. Ради того, чтобы заманить Даниэле на "Стэмфорд Бридж", "синие" вдвое увеличат оклад игрока — до 60 тысяч фунтов в неделю — а за сам трансфер заплатят 35 млн. фунтов.



Ожидается, что в "Челси" итальянец заменит опального Давида Луиса. По данным итальянских СМИ, 31-летний бразилец покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом и отправится к Карло Анчелотти в "Наполи".