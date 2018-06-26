Данни Ингс покинет "Ливерпуль"
Нападающий "Ливерпуля" Данни Ингс принял решение покинуть клуб этим летом в поисках регулярной игровой практики.
Значительную часть последних двух сезонов Ингс провел в лазарете, залечивая различные травмы. Данни вернулся в строй в концовке минувшего сезона, отметившись голом против "Вест Бромвича" в рамках Премьер-Лиги.
Несмотря на все проблемы со здоровьем, Ингсу был предложен новый долгосрочный контракт, так как главный тренер "красных" Юрген Клопп высоко ценит 25-летнего англичанина и не желает с ним расставаться.
Однако The Telegraph стало известно, Ингс решил отправиться в клуб, где у него будет больше шансов играть регулярно. Данни уже известил "Ливерпуль" о своем намерении, и мерсисайдский клуб согласился пойти Ингсу на встречу, не завышая ценник.
Предложений о продолжении карьеры у нападающего достаточно. В прошлом Ингсом интересовался "Тоттенхэм", который хотел подписать его в качестве свободного агента, когда Данни уходил из "Бернли" в 2015 году.
Также в течение последних трех лет справки насчет Ингса наводили "Ньюкасл", "Вест Хэм", "Лестер и "Вулверхэмптон". Данни упорно игнорировал их интерес, надеясь проявить себя в "Ливерпуле", однако отличная форма нападающих "красных" в лице Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха не оставляет ему выбора, кроме как уйти из клуба.
Добавим, что интерес к Ингсу существует и за пределами Англии. Заполучить Данни хотят "РБ Лейпциг" и "Шальке-04".
26.06.2018 15:05
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Последние комментарии:
ещё один положил на колбасу
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Ради Ингза сам админ запостил новость.
Эхехех. Топарь, удачи в будущем.
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Неплохо неплохо. Ничего кроме желания нет. Давно пора было его спихнуть.
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Ноооу.
Продацте лучше каличей по типу старича и ореки.
Этот барцуха нужен.
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