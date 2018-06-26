Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни объявит о своем будущем 1 июля. Есть шансы, что игрок останется в Премьер-Лиге, даже если покинет "Олд Траффорд".

Лишь накануне 30-летний бельгиец, чей контракт с "красными дьяволами" истекает в конце июня, заявил, что совсем скоро станет ясно, будет ли он выступать на "Олд Траффорд" в следующем сезоне. Сегодня Феллайни усилил напряжение, поведав, что объявление будет сделано 1 июля.



"Я не переживаю насчет того, что мой контракт истекает, я привык к этому. Я достаточно силен духом, чтобы не волноваться на этот счет. Скоро я скажу, где буду играть в следующем сезоне. 1 июля", — цитирует Феллайни Sky Sports.



Меж тем, сегодня бельгийское издание Het Laatste Nieuws сообщает, что Феллайни, по всей видимости, покинет "Юнайтед". И хотя главный тренер Жозе Моуриньо является его большим поклонником, завоевать любовь фанатов "дьяволов" за все эти годы Маруану так и не удалось.



При этом Феллайни предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге, где он выступает последние 10 лет, также поиграв за "Эвертон". Маруан всерьез надеется, что им заинтересуется новый рулевой "Арсенала" Унаи Эмери. Статус игрока как свободного агента должен стать бонусом.



Если же переход в "Арсенал" окажется невозможен, Феллайни рассмотрит варианты с клубами Италии, Турции и Китая, чтобы подписать свой последний большой контракт в карьере.