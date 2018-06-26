Сын Фила Невилла присоединился к "Юнайтед"

Харви Невилл, сын бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла, пошел по стопам своего родителя и подписал контракт с "красными дьяволами".

Невилл-младший, который преимущественно играет на позиции полузащитника или вингера, ранее выступал за молодежную команду "Валенсии", где в качестве тренеров поработали его отец Фил и дядя Гари. В Испании Харви заработал репутацию отличного исполнителя штрафных и угловых ударов.



Теперь Харви продолжит свое развитие в академии "Юнайтед". В день своего 16-летия Невилл заключил контракт с "дьяволами", о чем поспешил рассказать в инстаграме.



"Я очень горд и рад, что подписал контракт с клубом, который поддерживаю всю свою жизнь", - написал Харви Невилл.