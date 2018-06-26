Эллардайс советует усадить Стерлинга на скамейку
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что Гарет Саутгейт должен усадить на скамейку вингера Рахима Стерлинга и использовать вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
В двух первых матчах на ЧМ-2018 Стерлинг упустил сразу несколько выгодных моментов, испортив от свой вполне неплохой игры. По мнению Эллардайса, в заключительном матче группового этапа с Бельгией Саутгейт должен дать шанс 20-летнему Рэфшорду.
"Не вижу ни одной причины, почему Саутгейт должен снова оставить его в запасе. Рахим Стерлинг не показывает в сборной той игры, что демонстрирует за "Манчестер Сити". Он попросту не забивает".
"Матч с Бельгией ничего не решает, так почему бы не выпустить Рэшфорда? Да, команде нужна сыгранность, но Рэшфорд забил великолепный гол перед Чемпионатом Мира. Когда он на поле, у команды появляется дополнительное оружие", - рассказал Эллардайс Evening Standard.
26.06.2018 13:00
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В чем то он прав. Стерлинг как был тупым бегунком так и остался
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Давно пора. На его месте Реш больше бы пользы принес.
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Жирный, ты лучше бухгалтерские советы давай
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