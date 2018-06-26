Эллардайс советует усадить Стерлинга на скамейку

Рэшфорд и Стеринг Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что Гарет Саутгейт должен усадить на скамейку вингера Рахима Стерлинга и использовать вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В двух первых матчах на ЧМ-2018 Стерлинг упустил сразу несколько выгодных моментов, испортив от свой вполне неплохой игры. По мнению Эллардайса, в заключительном матче группового этапа с Бельгией Саутгейт должен дать шанс 20-летнему Рэфшорду.

"Не вижу ни одной причины, почему Саутгейт должен снова оставить его в запасе. Рахим Стерлинг не показывает в сборной той игры, что демонстрирует за "Манчестер Сити". Он попросту не забивает".

"Матч с Бельгией ничего не решает, так почему бы не выпустить Рэшфорда? Да, команде нужна сыгранность, но Рэшфорд забил великолепный гол перед Чемпионатом Мира. Когда он на поле, у команды появляется дополнительное оружие", - рассказал Эллардайс Evening Standard.




Метки Рэшфорд, сборная Англии, Стерлинг, ЧМ-2018, Эллардайс

Автор foxmcfc   

Дата 26.06.2018 13:00

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  1. gringo1990 26.06.2018 13:17 # gringo1990
    В чем то он прав. Стерлинг как был тупым бегунком так и остался

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  2. beatles-red 26.06.2018 13:13 # beatles-red
    Давно пора. На его месте Реш больше бы пользы принес.

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  3. ben-arfa 26.06.2018 13:06 # ben-arfa
    Жирный, ты лучше бухгалтерские советы давай

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