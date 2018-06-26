Эллардайс советует усадить Стерлинга на скамейку

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что Гарет Саутгейт должен усадить на скамейку вингера Рахима Стерлинга и использовать вместо него нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В двух первых матчах на ЧМ-2018 Стерлинг упустил сразу несколько выгодных моментов, испортив от свой вполне неплохой игры. По мнению Эллардайса, в заключительном матче группового этапа с Бельгией Саутгейт должен дать шанс 20-летнему Рэфшорду.



"Не вижу ни одной причины, почему Саутгейт должен снова оставить его в запасе. Рахим Стерлинг не показывает в сборной той игры, что демонстрирует за "Манчестер Сити". Он попросту не забивает".



"Матч с Бельгией ничего не решает, так почему бы не выпустить Рэшфорда? Да, команде нужна сыгранность, но Рэшфорд забил великолепный гол перед Чемпионатом Мира. Когда он на поле, у команды появляется дополнительное оружие", - рассказал Эллардайс Evening Standard.