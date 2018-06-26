Лидеры сборной Бельгии хотят сыграть против англичан

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и плеймейкер "Челси" Эден Азар полны решимости сыграть за сборную Бельгии против англичан в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

После того, как бельгийцы досрочно гарантировали себе путевку в плей-офф, главный тренер Роберто Мартинес пообещал произвести до 10 изменений в составе на матч с командой "трех львов".



Однако Азар и Де Брюйне не заинтересованы в отдыхе и хотят сыграть против своих старых знакомых по Премьер-Лиге. Как сообщает Daily Mirror, об этом они уже известили Мартинеса.



Совершенно точно можно сказать, что поединок в Калининграде пропустят нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген. Оба испытывают определенные проблемы со здоровьем.