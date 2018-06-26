Лидеры сборной Бельгии хотят сыграть против англичан

Азар и Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и плеймейкер "Челси" Эден Азар полны решимости сыграть за сборную Бельгии против англичан в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

После того, как бельгийцы досрочно гарантировали себе путевку в плей-офф, главный тренер Роберто Мартинес пообещал произвести до 10 изменений в составе на матч с командой "трех львов".

Однако Азар и Де Брюйне не заинтересованы в отдыхе и хотят сыграть против своих старых знакомых по Премьер-Лиге. Как сообщает Daily Mirror, об этом они уже известили Мартинеса.

Совершенно точно можно сказать, что поединок в Калининграде пропустят нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген. Оба испытывают определенные проблемы со здоровьем.




Метки сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 26.06.2018 12:00

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  1. ben-arfa 26.06.2018 12:26 # ben-arfa
    По ходу Мартинес англам подмандит и выйдет со второго места

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