"Тоттенхэм" договорился с Алли о новом контракте

Деле Алли В ближайшие дни "Тоттенхэм" объявит о подписании нового контракта с плеймейкером Деле Алли.

После завершения сезона "шпоры" продлили сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино, защитником Давинсоном Санчесом, а также нападающим Харри Кейном. Теперь примеру этой троицы последует 22-летний Алли.

Как стало известно Football.London, стороны практически договорились о новом соглашении, которое сделает Деле одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма". Со следующего сезона Алли сможет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

В ближайшие дни клуб из Лондона надеется сделать официальное подтверждение. Помимо Алли, в обозримом будущем свое пребывание в "Тоттенхэме" должны продлить Кристиан Эриксен, Ян Вертонген, Сон Хен Мин, Уго Льорис, Киран Триппьер и Бен Дэвис.




Метки Алли, контракты, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 26.06.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. charlton 26.06.2018 11:14 # charlton
    Как они держат таких топов с таким низким ЗП? 100 тыс фунтов, Деле в другом клубе мог бы зарабатывать минимум в 2 раза больше

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  2. ganinilyha 26.06.2018 11:11 # ganinilyha
    Как по мне он уже готов к переходу в большой клуб.

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