"Тоттенхэм" договорился с Алли о новом контракте

В ближайшие дни "Тоттенхэм" объявит о подписании нового контракта с плеймейкером Деле Алли.

После завершения сезона "шпоры" продлили сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино, защитником Давинсоном Санчесом, а также нападающим Харри Кейном. Теперь примеру этой троицы последует 22-летний Алли.



Как стало известно Football.London, стороны практически договорились о новом соглашении, которое сделает Деле одним из самых высокооплачиваемых игроков "Тоттенхэма". Со следующего сезона Алли сможет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.



В ближайшие дни клуб из Лондона надеется сделать официальное подтверждение. Помимо Алли, в обозримом будущем свое пребывание в "Тоттенхэме" должны продлить Кристиан Эриксен, Ян Вертонген, Сон Хен Мин, Уго Льорис, Киран Триппьер и Бен Дэвис.