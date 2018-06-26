"Арсенал" до сих пор окончательно не согласовал покупку Папастатопулоса

Сократис Папастатопулос Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что не стоит считать переход защитника Сократиса Папастатопулоса в "Арсенал" делом решенным.

Ранее в июне пресса сообщала, что "канониры" достигли договоренности со своими коллегами из Дортмунда относительно трансфера Папастатопулоса стоимостью 16 миллионов фунтов, но официально переход будет подтвержден в июле.

Цорк подтверждает, что Северный Лондон является наиболее вероятным направлением для 29-летнего грека, однако пока сделка не заключена.

"Похоже на то, что он перейдет туда. Но пока все окончательно не согласовано".

"На этом я предпочитаю закончить с комментированием слухов. Такое впечатление, что с конца мая у "Боруссии" появилось 27 новых игроков", — сообщил Цору Revier Sport.



Метки Арсенал, Боруссия, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2018 10:00

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  1. brown-ale 26.06.2018 10:29 # brown-ale
    Мда, 29-летний грек. Что дальше, 30-летний армянин? Oh wait...

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  2. ben-arfa 26.06.2018 10:01 # ben-arfa
    Не знаю чего тянут, очень нужное усиление.

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