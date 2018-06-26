"Арсенал" до сих пор окончательно не согласовал покупку Папастатопулоса

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что не стоит считать переход защитника Сократиса Папастатопулоса в "Арсенал" делом решенным.

Ранее в июне пресса сообщала, что "канониры" достигли договоренности со своими коллегами из Дортмунда относительно трансфера Папастатопулоса стоимостью 16 миллионов фунтов, но официально переход будет подтвержден в июле.



Цорк подтверждает, что Северный Лондон является наиболее вероятным направлением для 29-летнего грека, однако пока сделка не заключена.



"Похоже на то, что он перейдет туда. Но пока все окончательно не согласовано".



"На этом я предпочитаю закончить с комментированием слухов. Такое впечатление, что с конца мая у "Боруссии" появилось 27 новых игроков", — сообщил Цору Revier Sport.