Венгер считает Кайла Уолкера слабым звеном сборной Англи
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Кайл Уолкер из "Манчестер Сити" не является "настоящим защитником" и может подвести сборную Англии на Чемпионате Мира.
Как известно, на турнире в России наставник англичан Гарет Саутгейт использует схему с тремя центральными защитниками, одним из которых является как раз Уолкер.
Однако Венгер скептически оценивает столь смелый ход своего коллеги и считает, что Уолкер может подвести сборную снова, как подвел в матче против Туниса, став виновником назначения пенальти.
"Он не настоящий защитник, и уж точно не центральный защитник. Он склонен к оборонительным ошибкам, за которые он не поплатился бы, играя на фланге".
"Почему-то никто не говорит о том, что они принесли в жертву Дайера, который провел все предыдущие матчи. Мы пока не видели его на турнире, хотя он может играть и в центре обороны, и как полузащитник. Я не знаю, почему они совершенно не используют его", — сообщил Венгер beIN Sports.
26.06.2018 09:00
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Последние комментарии:
На фапле из контекста вырвали слова Венгера, чтобы сначала устраивать троллям местным. А на практике по сути он прав, потому что пишет:
1. Уолкера использовать в центре - глупо, это фланговый игрок, защитник, или пз.
2. Дайера принесли в жертву (здесь вообще не о Уолкере как бы).
Что не так Венгера сказал? Где цитата про "слабое звено"? Может слабым звеном здесь Хендерсон или условно Трипьер в логике Арсена.
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Снова игроков сборной Англии поливают гразью за очередную хуйню.
конченные СМИ в Англии, так и не дадут нормально работать и тренироваться игрокам. В этом плане Саутгейт вообще топчик, никакой критики своих игроков, чисто дипломатично поступает. Респект.
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