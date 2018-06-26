Венгер считает Кайла Уолкера слабым звеном сборной Англи

Кайл Уолкер Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Кайл Уолкер из "Манчестер Сити" не является "настоящим защитником" и может подвести сборную Англии на Чемпионате Мира.

Как известно, на турнире в России наставник англичан Гарет Саутгейт использует схему с тремя центральными защитниками, одним из которых является как раз Уолкер.

Однако Венгер скептически оценивает столь смелый ход своего коллеги и считает, что Уолкер может подвести сборную снова, как подвел в матче против Туниса, став виновником назначения пенальти.

"Он не настоящий защитник, и уж точно не центральный защитник. Он склонен к оборонительным ошибкам, за которые он не поплатился бы, играя на фланге".

"Почему-то никто не говорит о том, что они принесли в жертву Дайера, который провел все предыдущие матчи. Мы пока не видели его на турнире, хотя он может играть и в центре обороны, и как полузащитник. Я не знаю, почему они совершенно не используют его", — сообщил Венгер beIN Sports.



Метки Венгер, Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

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Дата 26.06.2018 09:00

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  1. alexsander 26.06.2018 09:34 # alexsander
    На фапле из контекста вырвали слова Венгера, чтобы сначала устраивать троллям местным. А на практике по сути он прав, потому что пишет:
    1. Уолкера использовать в центре - глупо, это фланговый игрок, защитник, или пз.
    2. Дайера принесли в жертву (здесь вообще не о Уолкере как бы).

    Что не так Венгера сказал? Где цитата про "слабое звено"? Может слабым звеном здесь Хендерсон или условно Трипьер в логике Арсена.

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  2. largo-winch 26.06.2018 09:04 # largo-winch
    Снова игроков сборной Англии поливают гразью за очередную хуйню.
    конченные СМИ в Англии, так и не дадут нормально работать и тренироваться игрокам. В этом плане Саутгейт вообще топчик, никакой критики своих игроков, чисто дипломатично поступает. Респект.

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