Венгер считает Кайла Уолкера слабым звеном сборной Англи

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Кайл Уолкер из "Манчестер Сити" не является "настоящим защитником" и может подвести сборную Англии на Чемпионате Мира.

Как известно, на турнире в России наставник англичан Гарет Саутгейт использует схему с тремя центральными защитниками, одним из которых является как раз Уолкер.



Однако Венгер скептически оценивает столь смелый ход своего коллеги и считает, что Уолкер может подвести сборную снова, как подвел в матче против Туниса, став виновником назначения пенальти.



"Он не настоящий защитник, и уж точно не центральный защитник. Он склонен к оборонительным ошибкам, за которые он не поплатился бы, играя на фланге".



"Почему-то никто не говорит о том, что они принесли в жертву Дайера, который провел все предыдущие матчи. Мы пока не видели его на турнире, хотя он может играть и в центре обороны, и как полузащитник. Я не знаю, почему они совершенно не используют его", — сообщил Венгер beIN Sports.