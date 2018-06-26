"Юнайтед" может предложить новый контракт Шоу

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы предложить левому защитнику Люку Шоу новый контракт.

Как известно, Шоу не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, отметившись только восемью появлениями в стартовом составе в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Несмотря на это, по ходу минувшего сезона "Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил действующий контракт Люка на 12 месяцев — до лета 2019 года. А теперь, утверждает Manchester Evening News, клуб и вовсе задумался о том, чтобы заключить с Шоу новую сделку.



Изначально ожидалось, что приглашение нового левого защитника будет одним из приоритетов "дьяволов" на это трансферное окно, однако клуб решил, что было бы неразумно выкладывать целое состояние за игрока вроде Алекса Сандро из "Ювентуса" или Данни Роуза из "Тоттенхэма" при том, что спрос на Шоу отсутствует, а Эшли Янг не дает никаких поводов в себе усомниться, являясь также основным игроком сборной Англии на Чемпионате Мира.



В лагере Шоу испытывают смешанные чувства по поводу нового контракта. С одной стороны, 22-летний англичанин сомневается, что Моуриньо когда-либо изменит к нему свое отношение. Но с другой, в июле Янгу исполнится уже 33 года, а если "Юнайтед" так и не купит еще одного левого защитника, в новом сезоне у Люка будут шансы на игровое время.