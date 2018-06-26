"Челси" исключает продажу Лофтус-Чика

Наблюдая за успехами Рубена Лофтус-Чика на Чемпионате Мира, руководство "Челси" приняло решение, что полузащитник не будет продан в это трансферное окно.

Прямо сейчас 22-летний полузащитник блещет за сборную Англии на ЧМ-2018. Появившись на замену против Туниса, на матч против Панамы Рубен уже вышел с первых минут и сделал серьезную заявку на сохранение места в стартовом составе на последующие игры.



Проведя минувший сезон на правах аренды в "Кристал Пэлас", Лофтус-Чик заранее предупредил "синих", что хочет играть регулярно и не будет мириться с местом на скамейке запасных. Намек Рубена на возможный уход из родного клуба не остался без внимания.



Самый серьезный интерес к Лофтус-Чику проявляют "Вест Хэм", "Эвертон", а также "Пэлас", жаждущий выкупить игрока после успешной аренды. Однако The Telegraph утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" было принято решение не продавать своего воспитанника.



Если Рубен и покинет "Челси" этим летом, то только в аренду. Окончательное решение насчет этого примет Маурицио Сарри, который вскоре должен сменить Антонио Конте на посту главного тренера "синих".



Если Сарри не сможет пообещать Лофтус-Чику игровую практику, и Рубен вновь отправится в аренду, то "Челси", как ожидается, постарается продлить истекающий через три года контракт англичанина.