Ракитич проходил просмотр в "Арсенале"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич является еще одним игроком, которого мог подписать бывший тренер "Арсенала" Арсена Венгер. Будучи юниором, хорват побывал на просмотре в лондонском клубе.

30-летний Ракитич является одним из ключевых игроков "Барселоны", а прямо сейчас отлично проявляет себя на Чемпионате Мира в России в составе сборной Хорватии.



Однако карьера Ракитича могла сложиться совершенно иначе. Бывший игрок академии "канониров" Лес Томпсон поделился в твиттере доказательством того, что хорват находился на просмотре в "Арсенале", однако по неизвестной причине лондонский клуб не подписал Ивана.



Ракитич был заявлен за "Арсенал" в одной из игр дублеров против голландского "Аякса". Учитывая, что в составе также указаны имена игроков вроде Никласа Бендтнера и Фабриса Муамбы, можно предположить, что тот матч проходил в 2004 году, когда Ракитич выступал в молодежной команде "Базеля".



Похоже, хорватский полузащитник не впечатлил скаутов и тренерский штаб "Арсенала", а потому вернулся в Швейцарию, где в последствии провел еще три года. Затем Ивана приобрел немецкий "Шальке-04", а после четырех сезонов в Гельзенкирхене Ракитич перебрался в "Севилью" и в 2014, наконец, оказался в "Барселоне", с которой выиграл Лигу Чемпионов и три титула Ла Лиги.





