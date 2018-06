Светская хроника за вторник

Эден Азар хочет в "Реал". Марко Верратти предложен "Манчестер Юнайтед". Маурицио Сарри возглавит "Челси" в ближайшие 48 часов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ювентус" обходит клубы Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника ЦСКА Александра Головина. (Goal)



А вот на полузащитника Джека Уилшира, покидающего "Арсенал" свободным агентом, "Ювентус" не претендует. (Goal)



"Челси" предоставит Маурицио Сарри 176 миллионов фунтов на тансферы. Первыми новичками итальянского тренера на "Стэмфорд Бридж" могут стать защитники Костас Манолас из "Ромы" и Даниэле Ругани из "Ювентуса". (Corriere dello Sport)



Сарри готов потратить 88 млн. фунтов на своего бывшего подопечного по "Наполи" Калиду Кулибали. (Goal)



Плеймейкер Эден Азар несчастлив в "Челси" и хочет уйти. Бельгиец готов отказаться от нового контракта с зарплатой в 340 тыс. фунтов в неделю и попроситься в "Реал". (Marca)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте тоже хочет в "Реал". (Diario Gol)



Агент Мино Райола предложил "Манчестер Юнайтед" приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти. (The Sun)



"Реал" не собирается отпускать полузащитника Матео Ковачича в "Юнайтед". (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль значительно продвинулся в переговорах о переходе в "Ювентус". (Get French Football)



"Юнайтед" может заинтересоваться плеймейкером "Лиона" Набилем Фекиром, чей переход в "Ливерпуль" сорвался. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" не планирует возобновлять интерес к Фекиру. (Liverpool Echo)



"Севилья" опасается ухода полузащитника Эвера Банеги в "Арсенал" и планирует провести встречу с аргентинцем, чей контракт предусматривает отступные в 17.5 млн. фунтов. (Marca)



"Саутгемптон" готов выложить 17.6 млн. фунтов за нападающего "Барселоны" Пако Алькасера. (Mundo Deportivo)



"Реал Сосьедад" договорился о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Микеля Мерино. (Mundo Deportivo)



"Лестер" предложил 12 млн. фунтов за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Leicester Mercury)



"Вулверхэмптон" интересуется бразильским защитником "Лацио" Уоллесом, который приходится клиентом Жорже Мендешу. (Birmingham Mail)



Защитник "Вест Хэма" Сэм Байрам близок к переходу в "Ноттингем Форест" на правах аренды. (The Sun)



Другое



Маурицио Сарри возглавит "Челси" в ближайшие 48 часов. Компенсация "Наполи" в размере 4.5 млн. фунтов уже согласована. (Daily Express)



Новоиспеченный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что посмотрел каждый из 51 матча "белых" в прошлом сезоне плюс два предсезонных. (Daily Mail)



Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. (Football.London)



"Тулуза" может установить партнерские отношения с семейством клубов "Манчестер Сити". (Daily Mail)



Игроки сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер избежали дисквалификаций за празднование голов на Чемпионате Мира с помощью жеста, символизирующего орла с герба Албании. (BBC)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин расплакался перед президентом Южной Кореи в раздевалке после поражения на Чемпионате Мира от сборной Мексики. (Daily Mirror)



На матче ЧМ-2018 между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде стюарды потребовали, чтобы болельщики "трех львов" убрали вывешенный баннер с ЛГБТ-символикой. (Evening Standard)



Бывший нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович снялся в обнаженном виде для журнала. (ESPN)