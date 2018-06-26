Бьелса обещает сделать все возможное, чтобы вернуть "Лидс" в Премьер-Лигу

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть свой клуб в Премьер-Лигу.

Завершив минувший сезон только на 13-й позиции в Чемпионшипе, "Лидс" пригласил на тренерский мостик Бьелсу в надежде, что именитый специалист поможет клубу вернуться в высший дивизион после 14 лет ожидания.



62-летний аргентинец стал самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба с "Элланд Роад", где он будет получать около 5 миллионов фунтов в год. И Марсело полон решимости оправдать те ожидания, которые на него возлагают.



"Опрометчиво обещать то, в чем ты не можешь быть уверен, но было было бы невозможно не мечтать о выходе в Премьер-Лигу. Каждый представляет, как он добивается успеха. Это мотивирует тебя и делает тебя эмоциональным".



"Подобному проекту как раз и придает смысл желание воплотить то, чего хочет каждый".



"Я сам убедил себя взяться за эту работу. Никто меня не убеждал. Я был убежден силой "Лидса" как клуба, а также спортивными аспектами", — цитирует Бьелсу Daily Mirror.