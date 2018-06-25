"Вест Бромвич" отказался продать Доусона в "Вест Хэм"

"Вест Бромвич" отклонил предложение "Вест Хэма" в размере 12 миллионов фунтов о покупке защитника Крейга Доусона.

Доусон был одним из самых стабильных игроков "дроздов" в прошлом сезоне, который обернулся для клуба с "Хоторнс" вылетом в Чемпионшип.



В это трансферное окно 28-летний англичанин стал желанной целью для многих клубов Премьер-Лиги. По информации The Telegraph, ранее "Вест Бромвич" отклонил уже два предложения "Бернли" о покупке Доусона, а теперь свою попытку заполучить Крейга предпринял "Вест Хэм" — тоже неудачно.



Сообщается, что "Вест Бромвич" готов отпустить своего защитника только за 20 млн. фунтов. После отказа "молотобойцы" раздумывают, возвращаться ли с улучшенным предложением.



Помимо Доусона, этим летом "Хоторнс" также могут покинуть Джеймс Макклин, Бен Фостер, Мэтт Филлипс, Саломон Рондон и Джей Родригес.