Лансини пропустит весь следующий сезон

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропустит сезон 2018/19 целиком и суммарно проведет в лазарете 15 месяцев.

В минувшем сезоне Лансини подтвердил свой статус ключевого для "молотобойцев" игрока. По слухам, своей игрой Мануэль заинтересовал "Ливерпуль", находящийся в поисках замены для Филиппе Коутиньо.



Чемпионат Мира в России виделся для Лансини возможностью заявить о себе всему миру, однако на последней тренировке сборной Аргентины перед вылетом на турнир Мануэль получил травму крестообразных связок колена.



Изначально Лансини надеялся, что повреждение позволит ему сыграть хотя бы несколько заключительных месяцев нового сезона, однако уточненный прогноз докторов не оставляет 25-летнему полузащитнику никаких шансов.



Daily Mirror стало известно, что травма Лансини носит комплексный характер, поэтому Мануэль задержится в лазарете гораздо дольше, чем ожидалось. В данный момент медики отводят на полное восстановление футболиста 15 месяцев.