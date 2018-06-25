"Лион" предложит новый контракт Фекиру, чтобы тот не ушел после ЧМ-2018

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что готов предложить Набилю Фекиру новый контракт, чтобы плеймейкер отбросил мысли о смене клуба.

Ранее в этом месяце "Лион" был на пороге продажи Фекира в "Ливерпуль" за 53 миллиона фунтов, но в последний момент трансфер сорвался. Однако существует мнение, что после Чемпионата Мира "красные" возобновят переговоры по Набилю.



Правда, на сей раз "Ливерпуль" может столкнуться с конкуренцией в борьбе за Фекира. На днях Оляс уже заявил, что виды на Набиля имеют некоторые другие клубы, включая "Реал", а также намекнул на интерес "Манчестер Юнайтед", рассказав о "продолжительной встрече" с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



В свежем интервью французской газете Le Parisien Оляс решил охладить спекуляции, которые он сам и спровоцировал, заявив о своих планах оградить Фекира от интереса других клубов с помощью нового контракта.



"Я разговаривал с Набилем Фекиром на следующий день после того, как мы решили прекратить переговоры с "Ливерпулем". Он был очень спокоен. Я сразу же сказал ему, что мы можем продлить с ним контракт, если он захочет".



"Как я уже говорил прежде, у нас нет необходимости его продавать. Мы можем позволить себе сохранить Фекира. Прямо сейчас мы не планируем никого отпускать и хотим дополнительно улучшить команду с помощью приобретений", — сообщил Оляс.