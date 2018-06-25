"Тоттенхэм" предусмотрел на своем новом стадионе стоячую трибуну

Новый стадион Тоттенхэма Новый 62-тысячный стадион "Тоттенхэма" будет предусматривать зону для стоячей трибуны.

В понедельник в Парламенте Великобритании проходят дебаты насчет возвращения стоячих трибун на английские стадионы, и ожидается, что рано или поздно эта инициатива будет одобрена.

Как известно, стоячие трибуны запрещены в двух высших английских дивизионах со времен трагедии на "Хиллсборо", где в 1989 году погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Однако положительный опыт других чемпионатов, включая шотландскую Премьер-Лигу и немецкую Бундеслигу, говорит о том, что стоячие трибуны могут быть столь же безопасны, как и сидячие.

В процессе строительства своего нового стадиона стоимостью 850 миллионов фунтов "шпоры" заранее предусмотрели зону, которую в будущем можно будет легко переоборудовать под стоячие места, сообщает Sky Sports. Речь идет о секторе на Южной трибуне, чья общая вместимость составляет 17,500 зрителей.

Добавим, что свой первый матч на новой арене "Тоттенхэм" проведет 15 сентября — против "Ливерпуля".



Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. electric 25.06.2018 20:38 # electric
    А вот фото с другого ракурса, со зрителями
    https://goo.gl/images/QDTxFZ

    (ответить)

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