"Тоттенхэм" предусмотрел на своем новом стадионе стоячую трибуну

Новый 62-тысячный стадион "Тоттенхэма" будет предусматривать зону для стоячей трибуны.

В понедельник в Парламенте Великобритании проходят дебаты насчет возвращения стоячих трибун на английские стадионы, и ожидается, что рано или поздно эта инициатива будет одобрена.



Как известно, стоячие трибуны запрещены в двух высших английских дивизионах со времен трагедии на "Хиллсборо", где в 1989 году погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Однако положительный опыт других чемпионатов, включая шотландскую Премьер-Лигу и немецкую Бундеслигу, говорит о том, что стоячие трибуны могут быть столь же безопасны, как и сидячие.



В процессе строительства своего нового стадиона стоимостью 850 миллионов фунтов "шпоры" заранее предусмотрели зону, которую в будущем можно будет легко переоборудовать под стоячие места, сообщает Sky Sports. Речь идет о секторе на Южной трибуне, чья общая вместимость составляет 17,500 зрителей.



Добавим, что свой первый матч на новой арене "Тоттенхэм" проведет 15 сентября — против "Ливерпуля".





The Club today revealed the design of seating areas that have been future-proofed for safe standing within #SpursNewStadium.



Full story - https://t.co/mFlHJfgfZK pic.twitter.com/hGdbJTHsST