Руни перейдет в "Ди Си Юнайтед"
Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни находится на пороге перехода в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".
Ранее в июне экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии побывал в Вашингтоне, лично оценив инфраструктуру клуба, который готов выкупить его у "ирисок".
С тех пор переговоры слегка замедлились, а новоиспеченный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что примет любое решение Руни, чей контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю истекает через 12 месяцев.
Как стало известно BBC, Уэйн все-таки решился на переезд в Америку. И хотя трансферное окно в МЛС открывается только 10 июня, Уэйн должен заключить сделку с "Ди Си Юнайтед" уже на этой неделе.
Daily Mail и вовсе утверждает, что Руни присоединится к "Ди Си Юнайтед" в ближайшие 24 часа.
25.06.2018 19:00
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