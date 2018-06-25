Руни перейдет в "Ди Си Юнайтед"

Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни находится на пороге перехода в клуб МЛС "Ди Си Юнайтед".

Ранее в июне экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии побывал в Вашингтоне, лично оценив инфраструктуру клуба, который готов выкупить его у "ирисок".



С тех пор переговоры слегка замедлились, а новоиспеченный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что примет любое решение Руни, чей контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю истекает через 12 месяцев.



Как стало известно BBC, Уэйн все-таки решился на переезд в Америку. И хотя трансферное окно в МЛС открывается только 10 июня, Уэйн должен заключить сделку с "Ди Си Юнайтед" уже на этой неделе.



Daily Mail и вовсе утверждает, что Руни присоединится к "Ди Си Юнайтед" в ближайшие 24 часа.