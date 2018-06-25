"Арсенал" потерял интерес к Льюису Данку

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери решил не покупать центрального защитника "Брайтона" Льюиса Данка.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "чайки" пропустили меньше всех в нижней половине таблицы и лишь на три гола больше, чем "канониры". Во многом своей надежной игрой в обороне "Брайтон" обязан Данку.



По ходу минувшего сезона Льюис попал на радар к целому ряду команд, включая "Арсенал", однако Daily Mirror стало известно, что Эмери вычеркнул 26-летнего англичанина из числа трансферных целей своего нового клуба.



По всей видимости, теперь Данк начнет предсезонную подготовку с командой Криса Хьютона, потому что "Брайтон" был готов отпустить своего капитана лишь на повышение — переход Льюиса к кому-либо из прямых конкурентов, к которым можно отнести 12-13 клубов Премьер-Лиги, исключен.