Саутгейт не будет играть в поддавки против Бельгии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что хочет выйти в плей-офф Чемпионата Мира с первого места в группе.

Для более благосклонного жребия в первых раундах плей-офф, англичанам, вероятно, будет лучше финишировать на втором месте квартета, а для этого потребовалось бы уступить Бельгии в заключительном матче группового этапа. Однако Саутгейт не собирается рассматривать теоретически варианты и хочет стать первым.



"Мы хотим сохранить набранный темп и продолжать прогрессировать. Я слышал, что нам лучше финишировать вторыми, но как вы себе это представляете? Да, мы выпустим игроков, которым нужна практика, но это не отменяет того факта, что мы хотим победить".



"В течение ближайших полутора дней мы решим вопрос по составу. Для меня приоритетом будет гармония в раздевалке. Я доверяю всем без исключения игрокам. Даже запасные работают с большим энтузиазмом", - сообщил Саутгейт The Independent.