Фабрегас: "Теперь Кейн готов перейти в топ-клуб"

Харри Кейн Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн созрел для перехода в топ-клуб.

Кейн достаточно давно доказал свою состоятельность на уровне Премьер-Лиги, но в минувшем сезоне Харри сделал шаг вперед и громко заявил о себе в Лиге Чемпионов.

Прямо сейчас 24-летний Кейн блещет на Чемпионате Мира в России, возглавляя бомбардирскую гонку турнира с пятью голами. По мнению Фабрегаса, бывшего капитана "Арсенала", теперь Харри готов уйти на повышение.

"Он совершенный нападающий. Мне действительно нравится Харри Кейн. Он является, пожалуй, лучшим нападающим в Премьер-Лиге. Думаю, теперь он готов перейти в действительно большой клуб", — сообщил Фабрегас в эфире BBC.



Метки Кейн, Тоттенхэм, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 877

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 25.06.2018 17:40 # vyrentz
    Тут не до подколов, ПТХ нужны титулы либо заявки в ЛЧ полуфинальные. У них это было с Балконом и Модричем, но на тот момент, клуб не решился покупать билет в ВИП места. Теперь же пытаются зайти в обход, но это долго и далеко не у всех получается.

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  2. mixmaster 25.06.2018 16:52 # mixmaster
    Адекватно

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  3. feldkurat 25.06.2018 16:30 # feldkurat
    Сеск тонко подколол Курятник

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  4. gio 25.06.2018 16:25 # gio
    Фабра пора в ттнхм сплавлять

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  5. abse 25.06.2018 16:13 # abse
    Хахахаха

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