Фабрегас: "Теперь Кейн готов перейти в топ-клуб"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн созрел для перехода в топ-клуб.

Кейн достаточно давно доказал свою состоятельность на уровне Премьер-Лиги, но в минувшем сезоне Харри сделал шаг вперед и громко заявил о себе в Лиге Чемпионов.



Прямо сейчас 24-летний Кейн блещет на Чемпионате Мира в России, возглавляя бомбардирскую гонку турнира с пятью голами. По мнению Фабрегаса, бывшего капитана "Арсенала", теперь Харри готов уйти на повышение.



"Он совершенный нападающий. Мне действительно нравится Харри Кейн. Он является, пожалуй, лучшим нападающим в Премьер-Лиге. Думаю, теперь он готов перейти в действительно большой клуб", — сообщил Фабрегас в эфире BBC.