Фабрегас: "Теперь Кейн готов перейти в топ-клуб"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн созрел для перехода в топ-клуб.
Кейн достаточно давно доказал свою состоятельность на уровне Премьер-Лиги, но в минувшем сезоне Харри сделал шаг вперед и громко заявил о себе в Лиге Чемпионов.
Прямо сейчас 24-летний Кейн блещет на Чемпионате Мира в России, возглавляя бомбардирскую гонку турнира с пятью голами. По мнению Фабрегаса, бывшего капитана "Арсенала", теперь Харри готов уйти на повышение.
"Он совершенный нападающий. Мне действительно нравится Харри Кейн. Он является, пожалуй, лучшим нападающим в Премьер-Лиге. Думаю, теперь он готов перейти в действительно большой клуб", — сообщил Фабрегас в эфире BBC.
25.06.2018 16:00
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Последние комментарии:
Тут не до подколов, ПТХ нужны титулы либо заявки в ЛЧ полуфинальные. У них это было с Балконом и Модричем, но на тот момент, клуб не решился покупать билет в ВИП места. Теперь же пытаются зайти в обход, но это долго и далеко не у всех получается.
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Адекватно
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Сеск тонко подколол Курятник
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Фабра пора в ттнхм сплавлять
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Хахахаха
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