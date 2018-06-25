"Боруссия" не может позволить себе покупку Мораты

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что его клуб не может себе позволить покупку нападающего "Челси" Альваро Мораты.

Лишившись Пьер-Эмерика Обамеянга в январе, на вторую половину минувшего сезона "Боруссия" заручилась услугами Мичи Батшуайи, который был взят в краткосрочную аренду у "Челси".



Батушайи великолепно себя проявил в Дортмунде, но одновременно увеличил свою стоимостью и оказался не по карману "Боруссии". В сложившейся ситуации появились слухи, что клуб Бундеслиги может обратить внимание на Морату, который разочаровал в своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж".



По слухам, "Боруссия" рассчитывала на значительную скидку относительно тех 58 миллионов фунтов, за которые сами "синие" приобрели Альваро год назад у "Реала". Однако дортмундцы все равно не смогут себе позволить испанца, даже по сниженной цене.



"Я бы сказал, что Мората слишком дорог для нас — даже не зная точных сумм".



"Конечно, у нас есть некоторые кандидаты на уме. Однако в данный момент в европейском футболе позиция центрального нападающего — самая сложная для поиска подходящего игрока. Именно поэтому мы так долго отказывались продавать Пьер-Эмерика Обамеянга, потому что он был гарантией голов для нас".



"В данный момент у меня есть ощущение, что трансферный рынок — и речь не только про нападающих — слегка оторван от реальности".



"Клубы называют слишком высокие цены. Мы должны быть осторожны и не совершать безумных вещей. Особенно когда у нас уже есть игроки, способные действовать на этой позиции", — сообщил Цорк Bild.