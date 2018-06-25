Феллайни: "Вернусь ли я в "Юнайтед"? Скоро узнаете"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни рассказал, что его контрактная ситуация скоро прояснится.

В минувшем сезоне Феллайни зарекомендовал себя очень важным для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо игроком, но еще важнее, что Маруану удалось преодолеть тот скептицизм, который его окружал в первые года после перехода в "Юнайтед" из "Эвертона".



Моуриньо неоднократно обращался к боссам своего клуба, в том числе публично, требуя продлить сотрудничество с 30-летним бельгийцем, однако переговоры ни к чему не привели. По слухам, Феллайни потребовал долгосрочный контракт с увеличенной до 125 тысяч фунтов в неделю зарплатой.



Тот факт, что после возвращения с Чемпионата Мира в России, Маруан может быть доступен свободным агентом, уже заинтересовал целый ряд клубов, включая "Милан", представителей Турции и Китая. Сам Феллайни лишь может пообещать, что неопределенность с тем, уходит он из МЮ или остается, не продлится долго.



"Вернусь ли я в "Юнайтед" в следующем сезоне? Вы скоро узнаете", — цитирует Феллайни The Independent.