Джердан Шакири: что дальше?

Драматичная развязка матча сборных Сербии и Швейцарии поставила в центр внимания Джердана Шакири — и дело здесь не только в праздновании швейцарского косовара, но и в фактическом напоминании о его футбольном таланте, о котором некогда мечтали все европейские гранды.

Последнее применительно, в первую очередь, к английской аудитории. Последние три года полузащитник выступает на Туманном Альбионе, и все указывает на то, что дальнейшая карьере Шакири также связана с Премьер-Лигой. "Стоук Сити" вылетел из элитного дивизиона в мае, и игрок такого калибра вряд ли захочет продолжать свою карьеру в Чемпионшипе — тем более что в составе сборной Джердан снова подчеркивают свою способность решать исход важных матчей.



Желания игрока и клуба в этом плане наверняка совпадают. Новый менеджер "Стоука" Гари Рауэтт решительно настроен сходу вернуть команду обратно, и "гончары" обещают ему хорошую финансовую поддержку. Тем не менее, содержание Шакири в Чемпионшипе нерентабельно. По нынешнему контракту швейцарец получает на стадионе "Британия" 100 тысяч фунтов в неделю — огромная сумма даже для самого амбициозного клуба второго дивизиона. Не факт, что Шакири также сделает для "Стоука" разницу на этом уровне, ведь он по-прежнему остается игроком настроения, который временами не проявляет положенного уважения к партнерам и точно ставит себя выше таких целей.



"Стоуку" будет логично продать Джердана и заняться перестройкой команды, дискредитировавшей себя по ходу провального сезона. В контракте футболиста прописана "клаусула" на случай вылета клуба из Премьер-Лиги — 12 миллионов фунтов. Это, с одной стороны, не даст "Стоуку" заработать много, с другой — открывает больше вариантов перед самим игроком. Цена вопроса по нынешнем меркам небольшая, и это позволительный риск даже для тех, кто сомневается в профессионализме швейцарца. Варианты эти непременно будут касаться Премьер-Лиги: идти на понижение зарплаты Шакири не станет, а клубы из других стран вряд ли предложат ему такие условия.



В июне уже говорилось об интересе к нему со стороны нескольких клубов. Это, например, "Саутгемптон", где теперь работает Марк Хьюз — менеджер, подписавший Джердана в "Стоук". Варианты с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" выглядят более статусными: такие клубы соответствуют таланту Шакири, но также не могут гарантировать ему места в основном составе.



"Ливерпуль" называют фаворитом. После того, как у "красных" сорвалась сделка по французу Набилю Фекиру, клуб обратил свое внимание на Шакири. Его игра в матче с Сербией должна послужить дополнительным аргументом, но вряд ли что-то произойдет без прямого контакта Юргена Клоппа и Шакири. Давно известно, что трансферы игроков в команды Юргена возможны только в том случае, если футболист правильно покажет себя на личном уровне, потому что Клопп всегда ищет командных игроков.



Шакири в этом отношении вызывает сомнения. Его талант неоспорим, но тот факт, что он вообще оказался в "Стоуке", говорит об определенных проблемах. Шакири способен забивать исключительные мячи, но также способен бледно проводить целые отрезки сезона — и обычно это указывает на отношение к делу. Прошлый сезон в "Стоуке", с одной стороны, был исключением. Шакири не отправлялся в лазарет с минимальными повреждениями, отыграл 36 матчей чемпионата и был причиной, по которой у "гончаров" вообще оставались шансы спастись. С другой стороны, по ходу того же сезона он успел дать интервью, в котором заявил о "недостатке класса" среди его партнеров. Шакири забил восемь голов и отдал семь голевых передач, но легко можно вспомнить случаи, когда его открытое недовольство партнерами на поле срывало атаки и подрывало их собственную уверенность.



Джердан поднял свой уровень в умении принимать верные решения на поле, но его характер остается прежним. Он не мог конкурировать с сильными футболистами в "Баварии", но в "Стоуке" он всегда считал себя важнее и лучше большинства партнеров — эта особенность иногда позволяет ему делать на поле невероятное, но она точно не придется по духу Юргену Клоппу. И не только ему: при всех талантах Джердана, топ-клубы интересуются им, в первую очередь, из-за сносной цены и необходимости расширить свои опции в атаке. В прошлом сезоне он был близок к этому, но Шакири, чтобы стать величиной, по-прежнему нужно провести целый год на стабильном уровне.



Возможно, Клопп, учитывая дополнительные факторы, сделает Шакири поблажку в вопросе менталитета. В "Ливерпуле" на него не станут делать большую ставку — по сути, он придет на подмену атакующим игрокам. В этой команде он не сможет смотреть свысока на своих партнеров, и какие-то личные недовольства Шакири так и останутся личными. Если же Юрген Клопп сможет сделать из уже 26-летнего Джердана стабильного футболиста высокого уровня, это будет очевидное тренерское достижение — и большой успех для "Ливерпуля". Не исключено, что окрепший со времен "Баварии" и "Интера" Шакири теперь не отчается, а найдет мотивацию в присутствии в конкуренции с сильными игроками.



Иван Громиков специально для FAPL.ru