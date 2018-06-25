"Вест Хэм" предложил Уилширу только однолетний контракт
Переход полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира в Вест Хэм находится на грани срыва.
Решив покинуть "Арсенал" на правах свободного агента этим летом, Уилшир выразил желание остаться в Лондоне, потому немедленно вступил в переговоры с "Вест Хэмом".
Однако издание The Sun утверждает, что переход Джека в стан "молотков" едва ли состоится. "Вест Хэм" предложил Уилширу лишь однолетний контракт, что явно не устраивает игрока сборной Англии.
Опасения "Вест Хэма" насчет здоровья Джека могут заставить 26-летнего игрока пересмотреть свои предпочтения и уехать за пределы Лондона. Известно, что Уилширом активно интересуется новый рулевой "Эвертона" Марку Силва.
25.06.2018 13:00
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