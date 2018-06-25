Лэмпард верит, что Англия может выиграть Чемпионат Мира
Тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард верит, что сборная Англии способна выиграть Чемпионат Мира в России.
Команда Гарета Саутгейта превосходно стартовала на мундиале, победив Тунис и Панаму с общим счетом 8:2. Благодаря этим результатам команда "трех львов" уже забронировала за собой место в 1/8 финала.
Несмотря на то, что последний раз англичане побеждали на Чемпионате Мира в 1966 году, Лэмпард верит, что эта сборная способна пройти весь путь до финала и стать гордостью нации.
"Я действительно так считаю. Я на самом деле думаю, что они могут это сделать. Я не хочу, чтобы мы ограничивали себя условным четвертьфиналом. Почему мы вообще должны сбрасывать себя со счетов?" - рассказал Лэмпард в эфире BBC 5 Live.
25.06.2018 12:00
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Последние комментарии:
"Почему мы вообще должны сбрасывать себя со счетов?"
Потому что вся сборная – это случайность. Саутгейт случайно стал тренером, Пикфорд случайно попал в основу, а команда случайно проиграет по пенальти немцам. Во всех победах на ЧМ не было случайностей, была отлаженная работа и видение на годы вперед.
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