Сарри будет жить на тренировочной базе "Челси"
Будущий тренер "Челси" Маурицио Сарри планирует жить на тренировочной базе "синих" после того, как сменит у руля команды своего земляка Антонио Конте.
Ожидается, что на этой неделе Сарри, наконец, будет представлен в качестве нового рулевого "Челси", а Конте, получив солидную компенсацию за расторжение контракта, покинет "Стэмфорд Бридж".
С первого же дня своего пребывания в Лондоне Маурицио будет работать над перестройкой команды, которая в прошлом сезоне финишировала пятой в Премьер-Лиге и не попала в Лигу Чемпионов.
Если верить Daily Mirror, Сарри даже планирует жить на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме, чтобы не отвлекаться на посторонние дела. Такое трудолюбие тренера отмечали все, в том числе игроки "Наполи".
25.06.2018 11:00
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Челси станет лучше и интереснее. И пора уже выбить дноЮнайтед из четверки, где им пока не место.
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Дядя пёс
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Главное чтобы пепельница была всегда рядом около будки.
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Удачи Сарри! Парик гудбай и пиши смс!
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Предыдущая собака плохо себя вела, до телефона добралась и смсок нарассылала, эту будут прямо на базе привязывать от греха подальше.
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Эх Челси, Челси, даже не предстваляю в каком направлении они сейчас пойдут. Только закупились в прошлом сезоне, теперь опять перестройка. Хз даже, кто для Сарри подходит, а кто нет.
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