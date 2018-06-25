Сарри будет жить на тренировочной базе "Челси"

Будущий тренер "Челси" Маурицио Сарри планирует жить на тренировочной базе "синих" после того, как сменит у руля команды своего земляка Антонио Конте.

Ожидается, что на этой неделе Сарри, наконец, будет представлен в качестве нового рулевого "Челси", а Конте, получив солидную компенсацию за расторжение контракта, покинет "Стэмфорд Бридж".



С первого же дня своего пребывания в Лондоне Маурицио будет работать над перестройкой команды, которая в прошлом сезоне финишировала пятой в Премьер-Лиге и не попала в Лигу Чемпионов.



Если верить Daily Mirror, Сарри даже планирует жить на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме, чтобы не отвлекаться на посторонние дела. Такое трудолюбие тренера отмечали все, в том числе игроки "Наполи".