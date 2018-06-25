Сарри будет жить на тренировочной базе "Челси"

Маурицио Сарри Будущий тренер "Челси" Маурицио Сарри планирует жить на тренировочной базе "синих" после того, как сменит у руля команды своего земляка Антонио Конте.

Ожидается, что на этой неделе Сарри, наконец, будет представлен в качестве нового рулевого "Челси", а Конте, получив солидную компенсацию за расторжение контракта, покинет "Стэмфорд Бридж".

С первого же дня своего пребывания в Лондоне Маурицио будет работать над перестройкой команды, которая в прошлом сезоне финишировала пятой в Премьер-Лиге и не попала в Лигу Чемпионов.

Если верить Daily Mirror, Сарри даже планирует жить на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме, чтобы не отвлекаться на посторонние дела. Такое трудолюбие тренера отмечали все, в том числе игроки "Наполи".




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.06.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. highneken 25.06.2018 11:35 # highneken
    Челси станет лучше и интереснее. И пора уже выбить дноЮнайтед из четверки, где им пока не место.

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  2. pauk 25.06.2018 11:30 # pauk
    Дядя пёс

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  3. electric 25.06.2018 11:29 # electric
    Главное чтобы пепельница была всегда рядом около будки.

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  4. ask 25.06.2018 11:18 # ask
    Удачи Сарри! Парик гудбай и пиши смс!

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  5. psycho1 25.06.2018 11:17 # psycho1
    Предыдущая собака плохо себя вела, до телефона добралась и смсок нарассылала, эту будут прямо на базе привязывать от греха подальше.

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  6. sausage 25.06.2018 11:11 # sausage
    Эх Челси, Челси, даже не предстваляю в каком направлении они сейчас пойдут. Только закупились в прошлом сезоне, теперь опять перестройка. Хз даже, кто для Сарри подходит, а кто нет.

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