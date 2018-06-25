Агуэро выведен из состава сборной Аргентины

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лишился места в стартовом составе сборной Аргентины после критики в адрес главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.

После сенсационного поражения от Хорватии (0:3) в минувший четверг Агуэро устроил конфликт с Сампаоли, веру в которого потеряла уже добрая половина игроков сборной Аргентины.



Более того, лагерь Серхио пытался добиться увольнения Хорхе, однако местная Федерация футбола предпочла оставить тренера на посту – как минимум до окончания Чемпионата Мира в России.



Как сообщает Daily Mirror, за резкую критику в адрес Сампаоли нападающему придется поплатиться местом в стартовом составе сборной на решающий поединок группы с Нигерией.