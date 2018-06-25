Агуэро выведен из состава сборной Аргентины

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро лишился места в стартовом составе сборной Аргентины после критики в адрес главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли.

После сенсационного поражения от Хорватии (0:3) в минувший четверг Агуэро устроил конфликт с Сампаоли, веру в которого потеряла уже добрая половина игроков сборной Аргентины.

Более того, лагерь Серхио пытался добиться увольнения Хорхе, однако местная Федерация футбола предпочла оставить тренера на посту – как минимум до окончания Чемпионата Мира в России.

Как сообщает Daily Mirror, за резкую критику в адрес Сампаоли нападающему придется поплатиться местом в стартовом составе сборной на решающий поединок группы с Нигерией.




Метки Агуэро, Манчестер Сити, сборная Аргентины, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 25.06.2018 10:00

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  1. highneken 25.06.2018 11:28 # highneken
    У Аргентины перебор атакующих игроков, сложно подобрать схему. Физрук не вытащил. Месси в сборной играет так будто ему читкоды не дают вбить ) ну реально 2 разных игрока. Агуэро после идеального сезона в Сити в ахуе от такой иры и подхода. Сорвался

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  2. superperez101 25.06.2018 11:27 # superperez101
    эх, еще бы Германия бы вылетела.
    Аргентина туда же.
    Привет от Икарди

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  3. valiverpool 25.06.2018 11:06 # valiverpool
    Это ГлиноМесси только портачит всё

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  4. redwhitegun 25.06.2018 10:05 # redwhitegun
    Надежда на Месси ни к чему хорошему Аргентину не приведет. Этот бородатый мудила прекрасно знает что не умеет бить пенки так зачем берется? 20 нереализованных пенальти из 69!!! Остановись! У Аргентины была бы более сильная команда, если бы в ней не было Месси.

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