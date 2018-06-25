Куртуа не захочет возвращаться в Лондон, если Бельгия проиграет Англии

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, не желает возвращаться в свой клуб в следующем месяце с ощущением, что проиграл англичанам на Чемпионате Мира.

И бельгийцы, и англичане уже обеспечили себе выход в плей-офф мундиаля, однако в их очном противостоянии 28 июля определится, кто шагнет в 1/8 финала с первого места Группы G.



Несмотря на сомнительную турнирную мотивацию — выход в плей-офф со второго места, возможно, сулит более благосклонный жребий — Куртуа жаждет одержать победу над англичанами, с которыми он и многие его соотечественники прекрасно знакомы по выступлениям на клубном уровне.



"Для меня на кону стоит гордость. Я не хочу возвращаться в Англию в июле с ощущением поражения. Я хочу победить. Я уверен, мои партнеры по сборной чувствуют то же самое".



Как вы знаете, обе сборные уже вышли в плей-офф, поэтому Англия может дать передышку некоторым игрокам. У нас есть парни на желтых карточках, которых мы не хотим недосчитаться в 1/8 финала".



"Результат не скажется на нашем турнирном положении – мы уже вышли из группы. Этот матч будет другим, потому что неважно, проиграем мы или победим. Мы уже вышли в плей-офф, и от этого мы, возможно, будем меньше нервничать".



"Я бы сказал, что это будет матч за престиж — каждый захочет победить. Мы знаем многих их парней, а они знают многих наших парней".



"Люди говорят, что от исхода этого матча зависит, кто нам попадется в следующем раунде, но нам в любом случае достанется команда, вышедшая из действительно тяжелой группы".



"Поэтому я думаю, не имеет значения, финишируешь ты вторым или первым. Но если ты хочешь ощущать это победное чувство, то лучше продолжать побеждать", - передает слова Куртуа Daily Mirror.