"Фулхэм" не спешит выкупать Митровича
"Фулхэм" не спешит выкупать Александара Митровича у "Ньюкасла", несмотря на желание самого нападающего вернуться к "дачникам".
23-летний Митрович не пользовался особым доверием со стороны главного тренера "сорок" Рафаэля Бенитеса, а потому на вторую половину прошлого сезона отправился в аренду в "Фулхэм".
Перебравшись на "Крэйвен Коттадж", Александар сразу же принялся демонстрировать отличную игру. Митрович забил 12 голов в 20 матчах и помог "Фулхэму" вернуться в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.
Изначально "Ньюкасл" хотел за Митровича 20 миллионов, но "Фулхэм" до сих пор не решился предложить такие деньги. Снижать установленную цену "сороки" не собираются — более того, яркая игра Александара за сборную Сербии на Чемпионате Мира лишь дает им повод попросить еще больше.
При этом сам Митрович был бы рад вернуться в "Фулхэм", где у него по-настоящему пошла игра, сообщает Daily Mirror. Однако нерасторопность "дачников" ставит сделку под угрозу.
25.06.2018 08:00
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с каждым матчем за сборную прибавляет пару миллионов к своей цене по сути прямо сейчас уже явно не 20 стоить будет
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