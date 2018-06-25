"Фулхэм" не спешит выкупать Митровича

"Фулхэм" не спешит выкупать Александара Митровича у "Ньюкасла", несмотря на желание самого нападающего вернуться к "дачникам".

23-летний Митрович не пользовался особым доверием со стороны главного тренера "сорок" Рафаэля Бенитеса, а потому на вторую половину прошлого сезона отправился в аренду в "Фулхэм".



Перебравшись на "Крэйвен Коттадж", Александар сразу же принялся демонстрировать отличную игру. Митрович забил 12 голов в 20 матчах и помог "Фулхэму" вернуться в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.



Изначально "Ньюкасл" хотел за Митровича 20 миллионов, но "Фулхэм" до сих пор не решился предложить такие деньги. Снижать установленную цену "сороки" не собираются — более того, яркая игра Александара за сборную Сербии на Чемпионате Мира лишь дает им повод попросить еще больше.



При этом сам Митрович был бы рад вернуться в "Фулхэм", где у него по-настоящему пошла игра, сообщает Daily Mirror. Однако нерасторопность "дачников" ставит сделку под угрозу.